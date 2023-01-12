وبحلول الساعة 0650 بتوقيت غرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1883 دولارا للأونصة، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1886.30 دولار للأونصة.

ويحوم مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في سبعة أشهر، كما تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية. ويزيد انخفاض الدولار جاذبية المعدن النفيس المقوم بالدولار لحائزي العملات الأخرى.

وقال أجاي كيديا، المدير في كيدا للسلع الأساسية في مومباي "أسعار الذهب تتلقى دعما كبيرا من تراجع الدولار. ولكن من الناحية الفنية، تشهد السبائك بعض المقاومة حول مستويات 1880 دولارا، ولذلك فإنها حبيسة نطاق ضيق منذ عدة أيام".

ويظل تركيز المستثمرين منصبا على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر إعلانها في الساعة 1330 بتوقيت غرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.8 بالمئة إلى 23.61 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1068.81 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1786.85 دولار للأوقية.