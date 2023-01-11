وأضاف أن الاكتشافات الأخيرة أظهرت محفظة متنوعة من اليورانيوم في المملكة.

وتمتلك السعودية برنامجا نوويا ناشئا ترغب في توسيعه ليشمل تخصيب اليورانيوم، وذلك ضمن خططها للتوسع في إنتاج الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وقال وزير الطاقة أمام مؤتمر لصناعة التعدين في الرياض "تعتزم المملكة استخدام مواردها الوطنية من اليورانيوم، بما في ذلك (إقامة) مشاريع مشتركة مع الشركاء الراغبين وفقا للالتزامات الدولية ومعايير الشفافية".

وأضاف أن استخدام المملكة لمواردها من اليورانيوم يشمل "دورة الوقود النووي الكاملة التي تشمل إنتاج الكعكة الصفراء واليورانيوم منخفض التخصيب وتصنيع الوقود النووي لاستخدامه على الصعيد الوطني وبالطبع للتصدير".