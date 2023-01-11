وقالت شركة الحفر العربية، إنها ستقوم بتوفير منصة حفر بحرية بكامل طاقمها ومعداتها المصاحبة للقيام بأعمال حفر الآبار وتوفير الخدمات اللازمة في حقول المملكة البحرية متوقعة أن يسري العقد في الربع الثالث من السنة المالية 2023.

يذكر أن شركة الحفر تأسست عام 1964، وتم طرحها للتداول في البورصة السعودية العام الماضي، وهي تعمل في قطاع خدمات حفر آبار النفط البرية والبحرية، وتمتلك أسطولا من منصات حفر الآبار البرية والبحرية يبلغ حوالي 47 منصة، بحسب موقعها الإلكتروني.

أما شركة أرامكو فهي أكبر شركة لتصدير النفط في العالم، ومدرجة في البورصة السعودية، وتم تأسيسها في عام 1988، لكنها بدأت مشوارها كمشروع للتنقيب عن وإنتاج النفط في 1933، بحسب موقعها الرسمي.