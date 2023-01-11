وأنهى المؤشر نيكي جلسة اليوم بارتفاع 1.03 بالمئة إلى 26446، وكان قد لامس في وقت سابق مستوى 26479.99 للمرة الأولى منذ 27 ديسمبر.

تعززت المعنويات في الأسواق اليابانية بفعل الارتفاع في وول ستريت خلال الليل، وتعززت المكاسب أيضا بسبب إعلان نتائج الأعمال في اليوم السابق من شركة ياسوكاوا إلكتريك لصناعة الروبوتات، والتي أشارت إلى تحسن أوضاع سلسلة التوريد.

وارتفع سهم ياسوكاوا 6.26 بالمئة ليقود المكاسب على المؤشر نيكي. وارتفع سهم فانوك 4.6 بالمئة.

وكانت أسهم شركات الآلات الدقيقة هي الأفضل أداء من بين 33 قطاعا في بورصة طوكيو، إذ تقدمت 2.98 بالمئة.

وارتفع المؤشر توبكس 1.08 بالمئة إلى 1901.25 نقطة، كما لامس ذروة أسبوعين عند 1901.91 نقطة.