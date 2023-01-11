وتم تسعير الصكوك بأجل خمس سنوات عند 90 نقطة أساس فوق معدل الخزينة الأميركية، أي ما يعادل سعر ربح بنسبة 4.581 بالمئة، وهي مدرجة في سوق لندن للأوراق المالية.

وبناءً على منحنى التمويل الذي يتبعه بنك أبوظبي الأول، فإن تسعير الصكوك يبلغ حوالي 10 نقاط أساس ضمن القيمة العادلة لإصدار جديد بأجل خمس سنوات وبدون علاوة إصدار صكوك جديدة وهي نتيجة استثنائية بالنظر للتقلبات التي شهدتها السوق خلال عام 2022، وتم تحقيقها بفضل قوة الوضع الائتماني للبنك ومكانته بالنسبة للمستثمرين العالميين.

وفي هذا السياق، قالت رولا القاضي، أمين خزينة المجموعة لدى بنك أبوظبي الأول: "أن أول إصدار عام للبنك في 2023 حقق نتائج إيجابية، وهو الإصدار الذي يعمل على تحديث معايير التسعير الخاصة بإصداراتنا الخاصة وإصداراتنا في الأسواق الأخرى، موضحة أنه تم تحقيق سعر استثنائي للبنك لا سيما بعد التحديات الكبيرة التي شهدتها أسواق الدخل الثابت خلال عام 2022.