وقالت الوكالة نقلا عن بيان من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إن الأمير وجه بدراسة زيادة الاستثمارات السعودية إلى عشرة مليارات دولار من مليار دولار أُعلن عنها في أغسطس.

وطلب الأمير أيضا من الصندوق السعودي للتنمية زيادة سقف الودائع السعودية بالبنك المركزي الباكستاني في إطار إجراءات لدعم الاقتصاد الذي يواجه صعوبات.

وفي الشهر الماضي مددت السعودية أجل وديعة بثلاثة مليارات دولار كانت قد أودعتها في البنك المركزي الباكستاني في 2021.

وتعهد مانحون دوليون من بينهم السعودية الاثنين بتقديم أكثر من 9 مليارات دولار لمساعدة باكستان في التعافي من فيضانات مدمرة شهدتها العام الماضي وهو ما يتجاوز أهدافها للتمويل الخارجي، وذلك خلال اجتماع في جنيف نظمته الأمم المتحدة والحكومة الباكستانية.

ويسعى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف لتوثيق العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج لضمان المزيد من الاستثمارات.

ويهدف جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادية بالبلاد، لاستثمار ثلاثة مليارات دولار في باكستان، ودُعي شريف في أكتوبر لإلقاء كلمة أمام مندوبين خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية.