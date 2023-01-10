وفي ختام التعاملات ارتفع المؤشر نيكي بواقع 0.78 بالمئة عند 26175.56 نقطة وهو أعلى مستوياته منذ 28 ديسمبر. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.27 بالمئة إلى 1880.88 نقطة، بحسب بيانات "رويترز".

وقال شوجي هوسو كبير محللي الاستراتيجيات لدى دايوا سيكيوريتيز "تراجعت عائدات سندات الخزانة واكتسب المؤشر ناسداك زخما في الولايات المتحدة الليلة الماضية. لذلك أقبل المستثمرون على شراء الأسهم اليابانية لكن المكاسب كانت محدودة".

وأضاف "يتوخى المستثمرون الحذر ترقبا لقرار بنك اليابان خلال اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل. فاجأ البنك (المركزي) المستثمرين الشهر الماضي وربما يفعل شيئا مماثلا".

وارتفعت أسهم عملاقي صناعة الرقائق طوكيو إلكترون وأدفانتست 3.08 بالمئة و1.88 بالمئة على الترتيب بينما قفز سهم شركة دايكين اندستريز 5.33 بالمئة.

وزاد سهم سوفت بنك للاستثمارات التكنولوجية 2.36 بالمئة، بعدما قال تقرير إن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أحيا محادثات مع المؤسسة اليابانية بشأن إدراج أسهم شركة آرم المحدودة لتصميم الرقائق في بورصة لندن.