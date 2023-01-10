ويركز المستثمرون على كلمة باول في مؤتمر للمركزي الأميركي في وقت لاحق اليوم. كما سيتابع المعنيون بالسوق مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي الثلاثاء لمعرفة مؤشرات أكثر على السياسة النقدية للبنك المركزي.

تحركات الأسعار

وبحلول الساعة 0333 بتوقيت غرينتش استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1872.79 دولار للأونصة، بينما استقرت أسعار العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1887.70 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 23.59 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1080.91 دولار للأونصة. وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1781.14 دولار للأونصة، بحسب بيانات "رويترز".

وكانت أسعار الذهب قد بلغت ذروة 8 أشهر الاثنين، بعد أن أضاف الاقتصاد الأميركي وظائف بشكل قوي في ديسمبر، في الوقت الذي ما زالت فيه سوق العمل تعاني من الشح ولكن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يستمدون بعض الدعم من ارتفاع متوسط في الأجور.

وانكمش نشاط صناعة الخدمات في الولايات المتحدة في ديسمبر لأول مرة منذ أكثر من عامين ونصف وسط ضعف الطلب مما قدم مزيد من الأدلة على أن التضخم آخذ في الانحسار.

وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب الذي يعتبر أداة للتحوط ضد التضخم وتزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب لأنه لا يدر عائدا.