ويقول صناع السياسات النقدية في المركزي الأميركي إن بيانات التضخم الجديدة التي تصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع ستساعدهم في اتخاذ قرار بشأن إمكانية إبطاء وتيرة رفع سعر الفائدة في اجتماعهم المقبل إلى ربع نقطة مئوية بدلا من رفعه بمعدلات أكبر مثلما حدث في معظم العام الماضي.

تحركات الأسعار

وبحلول الساعة 0500 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس 49 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 79.16 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 39 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 74.24 دولار للبرميل، بحسب بيانات "رويترز".

وقفز الخامان واحدا بالمئة الاثنين بعدما فتحت الصين حدودها في مطلع الأسبوع لأول مرة منذ ثلاثة أعوام.

وكشف استطلاع أولي أجرته رويترز الاثنين أن من المرجح انخفاض مخزونات الخام الأميركية 2.4 مليون برميل، بينما ستسجل مخزونات نواتج التقطير انخفاضا طفيفا.

ويعلن معهد البترول الأميركي بيانات مخزونات الخام الأميركية في الساعة 4.30 بالتوقيت المحلي (2030 بتوقيت غرينتش) الثلاثاء.