واشتملت هذه الكمية على نحو 8.6 مليون طن من القمح و13.3 مليون طن من الذرة ونحو 1.7 مليون طن من الشعير.

وبعد حصار لنحو ستة أشهر جراء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، رُفع الحصار عن ثلاثة موانئ أوكرانية مطلة على البحر الأسود في نهاية يوليو بموجب اتفاق بين موسكو وكييف توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا.

وقالت الحكومة إن أوكرانيا ربما تحصد نحو 51 مليون طن من الحبوب هذا العام هبوطا من رقم قياسي عند 86 مليون طن في 2021 وذلك بسبب سيطرة القوات الروسية على أراض وضعف المحاصيل.

يذكر أن منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة كانت قد أعلنت الجمعة، أن الأسعار العالمية للسلع الغذائية كالحبوب والزيوت النباتية وغيرها كانت الأعلى على الإطلاق العام الماضي حتى بعد تراجعها لتسعة أشهر على التوالي، فيما تسببت الحرب الروسية في أوكرانيا والجفاف وعوامل أخرى في رفع معدلات التضخم وتفاقم الجوع حول العالم.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) الجمعة إن مؤشرها لأسعار الغذاء، الذي يقيس الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأكثر تداولا حول العالم، بلغ 143.7 نقطة في 2022، بزيادة 14.3 بالمئة عن عام 2021، وهو أعلى مستوى له منذ بدء التسجيلات عام 1990.