ولم يتم الكشف عن هوية المصادر لأنه لم يتم بعد إعلان هذه المعلومات. ورفض بنك غولدمان ساكس التعليق.

وقال أحد المصادر إنه من المتوقع أن تتجاوز التخفيضات في الوظائف ثلاثة آلاف بقليل ولكن العدد النهائي لم يتحدد بعد. وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أمس الأحد أن بنك غولدمان ساكس سيستغني عن نحو 3200 وظيفة.

وقال أحد المصادر إن عمليات التسريح ستؤثر على الأرجح على معظم الأقسام الرئيسية للبنوك ولكن من المتوقع أن تركز على قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك غولدمان ساكس. وعانت البنوك المؤسسية من تباطؤ كبير في الصفقات نتيجة تقلب الأسواق المالية العالمية.

وكان ديفيد سولومون الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار الأميركي قد صرح في رسالته السنوية التقليدية لموظفي البنك أن البنك يجهز حاليا دورة جديدة من شطب الوظائف وسيعلنها خلال أسابيع.

وقال سولومون "إننا نجري مراجعة دقيقة في حين تتواصل المناقشات. ونتوقع تنفيذ خطة شطب الوظائف خلال النصف الأول من يناير.. هناك عوامل متنوعة تؤثر على بيئة العمل مثل تشديد السياسة النقدية الذي يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.. بالنسبة لفريق قيادتنا فالتركيز منصب على تجهيز الشركة للتعامل مع هذه الرياح المعاكسة".

يذكر أن البنوك الأميركية تضررت من تباطؤ قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية في السوق الأميركية، حيث ألقت التقلبات التي عززت مكاسب عمليات التداول بثقلها على أسواق المال وإدارة الأصول. وتراجعت إيرادات قطاع الاستثمار في سيتي غروب خلال الربع الثالث من العام 2022 بنسبة 64 بالمئة، مما دفع العديد من البنوك الأميركية إلى إعلان اعتزامها شطب آلاف الوظائف للمحافظة على معدلات ربحيتها.