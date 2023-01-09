وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0812 بتوقيت غرينتش.

سجل المؤشر أفضل أداء أسبوعي له في تسعة أشهر الجمعة بعد مجموعة من البيانات الإيجابية، منها نشاط المصانع القوي في منطقة اليورو وانخفاض التضخم في المنطقة، وعي ابيانات التي أشارت إلى ركود أقل حدة من المتوقع وانحسار في الضغوط السعرية.

وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الشديدة التأثر بسعر الفائدة 1.2 بالمئة، بحسب بيانات "رويترز".

وربحت أسهم قطاع التعدين 1.7 بالمئة مع تقدم أسعار المعادن الأساسية على أمل انتعاش الطلب من الصين المستهلك الرئيسي لها.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم، أن الإنتاج الصناعي الألماني قد زاد في نوفمبر بأفضل من المتوقع بنسبة 0.2 بالمئة عن الشهر السابق