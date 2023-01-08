وذكرت في بيان لبورصة الكويت أنها تكون بهذه الخطوة قد استكملت إلى الآن حوالي ثلاثة مليارات دولار من التسهيلات الائتمانية متوقعة أن تنتهي هذه الجولة بمبلغ 3.2 مليار دولار من التسهيلات.

وفي يوليو من العام الماضي، قالت أجيليتي إنها تعتزم زيادة برنامج تمويلي كانت قد اتفقت عليه مع جهات ائتمانية إلى 3.2 مليار دولار من 1.4 مليار دولار، وذلك لتمويل خططها للنمو بما في ذلك صفقة استحواذها على جون مينزيس البريطانية.

وعقب صفقة الاستحواذ على جون مينزيس، ودمجها مع شركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس) التابعة لأجيليتي، من المتوقع أن تصبح المجموعة المدمجة أكبر شركة لخدمات المطارات في العالم من حيث عدد الدول التي تخدمها والثالثة على مستوى العالم من حيث الإيرادات.

تأسست أجيليتي عام 1979 وتعمل في مجال تجهيز، وإقامة، وإدارة، وتأجير المخازن بجميع أشكالها، وتخزين البضائع داخل المناطق الجمركية أو خارجها إلى جانب عمليات الشحن ونقل البضائع، وهي واحدة من أكبر مزودي الخدمات اللوجستية في العالم، بحسب موقعها الإلكتروني.