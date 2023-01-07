وبحسب بيانات جمعية أولوداغ لمصدري صناعة السيارات، وجمعية المصدرين الأتراك، فقد زادت تركيا صادراتها السلعية الإجمالية بنسبة 12.9 بالمئة العام الماضي مقارنة بعام 2021، محطمة الرقم القياسي في تاريخها بـ 254 مليار.

وبحسب البيانات زاد قطاع صناعة السيارات التركية صادراته بنسبة 5.7 في المئة لتصل إلى حوالي 31 مليار دولار.

وباع قطاع السيارات التركية منتجاته إلى ما يقرب من 200 دولة ومنطقة ذاتية الحكم، ومناطق حرة خلال العام الماضي.

واحتلت دول الاتحاد الأوروبي المرتبة الأولى في استيراد السيارات التركية بحصة 64.7 في المئة في عام 2022، حيث بلغت الصادرات إلى هذه الدول 20 مليارا و54 مليونا و 839 ألف دولار بزيادة 6 بالمئة مقارنة بعام 2021 .

وتصدرت ألمانيا قائمة الدول الأوروبية الأكثر استيرادا لمنتجات القطاع من تركيا، حيث بلغت واردتها حوالي 4.4 مليار دولار، تلتها المملكة المتحدة بنحو 3.9 مليار 3 دولار، ثم فرنسا بنحو 3.3 مليار دولار.