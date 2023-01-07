وكان جاك ما، أحد أشهر رجال الأعمال في الصين، رمزا "للرجل العصامي" لجيل من أباطرة التكنولوجيا الصينيين، مع رحلته الشخصية غير النمطية.

لكن مدرس اللغة الإنجليزية السابق انسحب من الحياة العامة بعدما منعت بكين طرح شركة "آنت غروب" للاكتتاب العام في هونغ كونغ في العام 2020 بعد تعليقاته اللاذعة بشأن الجهات الحكومية الناظمة.

وأعلنت الشركة في بيان السبت أنها تدخل تعديلات على هيكلية ملكيتها بحيث "لا يسيطر أي مساهم، بمفرده أو بالاشتراك مع أطراف أخرى" على "آنت غروب".

وكشف البيان عن الهيكل المعقد السابق للشركة والذي أظهر أن جاك ما يسيطر "بشكل غير مباشر" على 53.46 بالمئة من أسهمها.

وبعد هذا التعديل، سيحتفظ ما بـ6.2 بالمئة فقط من حقوق التصويت، بحسب المعلومات الواردة في البيان.

وقالت الشركة: "يهدف هذا التعديل إلى زيادة تعزيز استقرار هيكلية شركتنا واستدامة تنميتنا على المدى الطويل".

وأشارت إلى أن عشرة أشخاص، بمن فيهم المؤسس والإدارة والموظفون، "سيمارسون حقوقهم في التصويت بشكل مستقل".

ولن يغيّر هذا التعديل الفوائد الاقتصادية للمساهمين.