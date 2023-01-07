وبلغ سعر الذهب عند التسوية، حوالي 1865.69 دولار للأونصة، بزيادة نحو 2.3 بالمئة خلال الأسبوع.

وكانت بيانات الوظائف في الولايات المتحدة أظهرت أن أرباب الأعمال أضافوا 223 ألف وظيفة في شهر ديسمبر، بأكثر مما توقعه الخبراء، فيما سجلت الأجور نموا أقل بقليل من المتوقع.

وعزز متداولو العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الاتحادي مراهناتهم على أن المركزي الأميركي سيرفع الفائدة 25 نقطة أساس في ختام اجتماعه الذي يستمر يومين في أول فبراير بعد ظهور بيانات الوظائف.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه في ديسمبر، بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.

وأكد عدد قليل من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي الخميس الماضي التزامهم بالكفاح لخفض التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ اثنين بالمئة، لكن جيمس بولارد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس قال إن عام 2023 قد يشهد أخيرا بعض الارتياح على صعيد محاربة التضخم.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة لانحسار جاذبية المعدن الأصفر الذي يمثل تحوطا في مواجهة التضخم لكنه لا يدر عائدا.