وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة لتبلغ عند التسوية 78.57 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عشرة سنتات أو 0.1 بالمئة ليسجل 73.77 دولار للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، انخفض كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من ثمانية بالمئة، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لهما في مستهل عام منذ 2016.

وارتفع كلا الخامين القياسيين بنحو 13 بالمئة خلال الأسابيع الثلاثة السابقة عليه.

وقال ستيفن برينوك المحلل في بي.في.إم "ربما تستعيد سوق النفط بعض الهدوء بعد التغيرات الكبيرة في وقت سابق هذا الأسبوع، لكن احتمالات الصعود لا تزال محدودة، على الأقل على المدى القريب.. التوقعات الاقتصادية ضبابية".