تحركات الأسعار

أغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي على ارتفاع بنسبة 1.2 بالمئة عند أعلى مستوى له منذ شهر مايو 2022.

وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 4.6 بالمئة ليسجل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من تسعة أشهر.

وقفزت أسهم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 2.5 بالمئة لتقود مؤشرات القطاع، كما ارتفعت أسهم شركات التعدين المنكشفة على الصين وسط ارتفاع أسعار النحاس.

وزادت أسهم شركات الطاقة 1.8 بالمئة مدعومة بصعود أسعار النفط.

وغابت العوامل المؤثرة خلال ساعات التداول المبكرة قبل أن تكتسب الأسهم زخما بعدما أظهرت بيانات من الولايات المتحدة أن الوظائف غير الزراعية ارتفعت بواقع 223 ألف وظيفة في ديسمبر، أي أقل من بيانات الشهر السابق، في حين زاد متوسط الأجور 0.3 بالمئة وجاء أقل مما كان متوقعا وأيضا دون معدل الزيادة في الشهر السابق.

وعززت بيانات اقتصادية من أوروبا أيضا المعنويات، إذ ارتفعت مبيعات التجزئة في ألمانيا في نوفمبر، لتضاف هذه البيانات إلى بيانات إيجابية أخرى صدرت هذا الأسبوع وأشارت إلى أن الركود سيكون أقل مما كان متوقعا وأن ضغوط الأسعار في بعض الدول تشهد انخفاضا.