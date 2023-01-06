وقالت وزارة التجارة الأميركية، الجمعة، إن طلبيات المصانع هبطت بنسبة 1.8 بالمئة، وذلك بعد ارتفاعها بنسبة 0.4 بالمئة في شهر أكتوبر 2022.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض طلبيات المصانع بنسبة 0.8 بالمئة.

وارتفعت الطلبيات 12.2 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر.

وفي سياق منفصل، أضاف الاقتصاد الأميركي وظائف جديدة في شهر ديسمبر الماضي بأكثر من التوقعات، في خطوة تعطي الضوء الأخضر للفيدرالي الأميركي لتطبيق مزيد من الرفع في معدلات الفائدة بأكبر اقتصاد في العالم خلال العام الجاري.

وبحسب بيانات وزارة العمل الأميركية، فإن عدد الوظائف الجديدة في القطاع الخاص قد ارتفع في ديسمبر إلى 223 ألف وظيفة، فيما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بمقدار 200 ألف وظيفة.

وكان الاقتصاد الأميركي قد أضاف 263 وظيفة جديدة في نوفمبر 2022.

كما أظهر تقرير الوظائف في الولايات المتحدة، الجمعة، أن القطاع الخاص غير الزراعي قد أضاف 220 ألف وظيفة في ديسمبر، بأعلى من متوسط التوقعات عند 180 ألف وظيفة فقط.