انخفضت الطلبات الجديدة، وهي مؤشر مهم لأكبر اقتصاد في أوروبا، للمرة الثالثة في أربعة أشهر بعد ارتفاعها بنسبة 0.6 بالمئة في أكتوبر.

وقالت وزارة الاقتصاد إنه بينما انخفضت الطلبات المحلية بنسبة 1.1 بالمئة، كان هناك انخفاض بنسبة 8.1 بالمئة في الطلبيات من خارج ألمانيا - مع انخفاض الطلبيات من دول أخرى في منطقة اليورو بنسبة 10.3 بالمئة.

كما أشارت إلى حجم أقل بكثير من المتوسط للطلبيات الجماعية وألمحت إلى أن أرقام نوفمبر واصلت اتجاهها التنازلي منذ فبراير. لكنها قالت إن دفاتر الطلبيات لا تزال ممتلئة بشكل جيد، مما يدعم الإنتاج.

نما الاقتصاد الألماني بنسبة 0.4 بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالربع السابق بفضل الإنفاق الاستهلاكي. لكن كان من المتوقع منذ فترة طويلة أن يتقلص في الربع الأخير من العام الماضي وفي الربع الأول الحالي.

تراجع معدل التضخم السنوي في ألمانيا مرة أخرى من ذروة 10.4 بالمئة في أكتوبر إلى 8.6 بالمئة في ديسمبر، لكن الأسعار المتسارعة تظل مشكلة كبيرة للاقتصاد.

كان من دواعي القلق أيضا حدوث أزمة طاقة في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية وانتهاء إمدادات الغاز إلى ألمانيا. لكن الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات قالت يوم الخميس إن نقص الغاز "غير مرجح على نحو متزايد" هذا الشتاء وإنها تعتبر الوضع "أقل صعوبة مما كان عليه في بداية الشتاء".