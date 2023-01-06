وقالت منظمة الأغذية والزراعة الأوروبية (فاو)، إن أسعار الغذاء انخفضت في ديسمبر بنسبة 1.9 بالمئة، مقارنة مع نوفمبر من نفس العام.

وسجل مؤشر فاو الذي يقيس التغير الشهري في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية، 132.4 نقطة في ديسمبر، "أي أقل بنسبة 1 بالمئة عن مستواه المسجل قبل سنة".

لكن بالنسبة إلى عام 2022 ككل، فقد ارتفع مؤشر الأسعار الصادر عن وكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة لأعلى مستوياته على الإطلاق.

وقالت (فاو) إن مؤشرها لأسعار الغذاء، بلغ 143.7 نقطة في 2022، بزيادة 14.3 بالمئة عن عام 2021، وهو أعلى مستوى له منذ بدء التسجيلات عام 1990.

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين لدى "فاو"، ماكسيمو توريرو: "إنه أمر جيد أن تهدأ أسعار السلع الغذائية بعد سنتين من التقلبات الشديدة" مضيفا أنه من الضروري "البقاء متيقظين والتركيز على تخفيف انعدام الأمن الغذائي العالمي".

وتراجع متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 6.7 بالمئة، عن مستواه المسجل في نوفمبر "ووصل إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 2021. ويعزى الانخفاض في المؤشر في ديسمبر إلى تراجع في الأسعار الدولية لزيوت النخيل وفول الصويا وبذور اللفت وبذور عباد الشمس" بحسب الفاو.

وتراجع مؤشر الحبوب بنسبة 1.9 بالمئة مقارنة مع نوفمبر "حيث عززت المواسم الحالية في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية الإمدادات وبقيت المنافسة بين الجهات المصدّرة قوية" كما قالت المنظمة.