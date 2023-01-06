دعت وزارة النقل، الجمعة، المسافرين إلى الحد من الرحلات والتجمعات، خاصة إذا كانت تشمل كبار السن والنساء الحوامل والأطفال الصغار وذوي الظروف الصحية الهشة.

وقال نائب الوزير شو تشنغ قوانغ، إن على الأشخاص الذين يستخدمون وسائل النقل العام ارتداء الأقنعة وإيلاء اهتمام خاص لصحتهم ونظافتهم الشخصية.

لم تصل الدعوة إلى حد مطالبة المواطنين بالبقاء في منازلهم تماما، كما فعلت الحكومة منذ بدء الجائحة، على الرغم من أن بعض الحكومات المحلية حثت العمال المهاجرين على عدم العودة إلى ديارهم.

أنهت الصين فجأة في ديسمبر نظاما صارما يشمل الإغلاق والحجر الصحي والاختبارات الجماعية وسط مخاوف متزايدة بشأن التأثير الاقتصادي والاحتجاجات الشعبية النادرة في بلد لا يسمح بمعارضة سياسية مفتوحة.

كما أنهت الصين الأحد الحجر الصحي الإلزامي على الوافدين من الخارج.

يبدو أن موجة التفشي الحالية قد انتشرت بأسرع ما يمكن في المدن المكتظة بالسكان، مما يشكل ضغطا على نظام الرعاية الصحية. وتشعر السلطات حاليا بالقلق من احتمال انتشار المرض إلى المدن الصغيرة والمناطق الريفية التي تفتقر إلى الموارد مثل أسرة العناية المركزة.

في الخارج، يشترط عدد متزايد من الحكومات على المسافرين من الصين إجراء اختبارات الفيروس، وذلك بحجة أن الحكومة الصينية لا تعلن عن معلومات كافية حول تفشي المرض، لا سيما فيما يتعلق باحتمال ظهور متحورات جديدة.

شجع الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، دوله الأعضاء بشدة على فرض اختبارات كوفيد-19 قبل المغادرة. كما أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها بشأن نقص البيانات من الصين، بينما تشترط الولايات المتحدة على المسافرين من الصين تقديم نتيجة اختبار سلبية في غضون 48 ساعة من المغادرة.

انتقدت الصين تلك الشروط، وحذرت من أنها قد تفرض إجراءات مضادة ضد الدول التي تستخدمها. وقال متحدثون رسميون إن الوضع تحت السيطرة، ورفضوا الاتهامات بعدم استعداد البلاد لإعادة الفتح.