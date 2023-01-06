ويُرجع مسؤولون ومتخصصون في حديثهم لموقع "سكاي نيوز عربية" عودة الانتعاشة لزراعة القطن إلي نشاط المعاهد العلمية المصرية في إنتاج أصناف جديدة، وإعادة حقوق مهدرة للمزارعين، وأسباب أخرى.

330 ألف فدان

الدكتور محمد القرش المتحدث الإعلامي لوزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي، يوضح أن ما يتم زراعته من أراضي من محصول القطن الإستراتيجي في مصر 330 ألف فدان.

وتستغرق فترة زراعة القطن حسب المهندس طارق موسي أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، 5 أشهر فقط، ويزرع بعد حصاد المحاصيل الشتوية مثل القمح والبرسيم، ثم يُجمع المحصول في شهر سبتمبر أو أكتوبر.

وسبب خفض فترة الزراعة هو تخليق معهد بحوث القطن أصنافا جديدة من القطن يمكنها زيادة فرص زراعة المحصول الاستراتيجي، كما يوضح موسى.

فوائد القطن

أستاذ الاقتصاد الزراعي يعدد المزايا الاقتصادية والغذائية والصناعية للقطن، ومنها:

- هو محصول زراعي صناعي، يُستخرج منه قطن الشعر المستخدم في صناعة النسيج والصباغة والملابس الجاهز.

- بذرة القطن يستخرج منها زيوت بعد عصرها، والمعروفة في الأسواق باسم زيت بذرة القطن.

- يدخل في صناعة مستحضرات التجميل.

- استعمال المخلفات في تصنيع العلف للحيوانات.

وتستورد مصر 95 بالمئة من احتياجاتها من الزيت، وهو ما كان أحد دوافع زيادة مساحة زراعة القطن لاستخراج الزيت منه.

رفع الظلم عن المزارع

أرجع المهندس عبد المنعم الشاذلي مدير مجمع خلف الله بالشركة الشرقية للأقطان (حكومية)، سبب انخفاض مساحات الأراضي المزروعة بالقطن الأعوام الماضية، إلى بخس حق المزارع من التُجار بعد تحديد محافظات لزراعته.

ولكن هيئة تحكيم واختبارات القطن، بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال، يواصل الشاذلي، حددت الأسعار، ما أراح المزارعين وأعاد ثقتهم في زراعة القطن مرة أخرى، وبالتالي زيادة الرقعة الزراعية.

إنجلترا الأكثر استهلاكا

يبلغ متوسط إنتاج الفدان من 6 لـ 10 قناطير زهر، و20 بالمئة من إنتاج شعر القطن يستعمل محليا، فيما يصدر 80 بالمئة لدول مثل إنجلترا وهي الأعلى استهلاكا للقطن المصري، ثم فرنسا وألمانيا واليابان وغيرها، بحسب المسؤول المصري.

والمحافظات التي تزرع القطن حاليا، كما ورد في الموقع الرسمي للهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، هي :كفر الشيخ، الدقهلية، الشرقية، الإسماعيلية، الغربية وتحديدا بمركز المحلة، بورسعيد، البحيرة، المنوفية، الإسكندرية، القليوبية، الفيوم، بني سويف، أسيوط وسوهاج.