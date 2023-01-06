وبحلول الساعة 0238 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1838.38 دولار للأونصة. وزادت الأسعار نحو 0.8 بالمئة خلال الأسبوع.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1843.80 دولار.

ويتحول تركيز السوق إلى بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية المقرر أن تصدرها وزارة العمل الأميركية الجمعة.

وانخفضت عوائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات خلال اليوم.

وأكد عدد قليل من مسؤولي البنك المركزي الأميركي الخميس التزامهم بالكفاح لخفض التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ اثنين بالمئة، لكن جيمس بولارد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس قال إن عام 2023 قد يشهد أخيرا بعض الارتياح على صعيد محاربة التضخم.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة لانحسار جاذبية المعدن الأصفر الذي يمثل تحوطا في مواجهة التضخم لكنه لا يدر عائدا.

وأظهرت بيانات الخميس انخفاض عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي، مما يشير إلى سوق عمل لا تزال شحيحة العمالة وقد يبقي المركزي الأميركي على مسار الرفع الحاد لأسعار الفائدة.

وقال إدوارد مويا كبير المحللين في أواندا في مذكرة "ضعف سوق العمل قاب قوسين أو أدنى، وإلى أن يحدث ذلك، قد يظل الذهب عالقا فوق مستوى 1800 دولار".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.30 دولار، في حين زاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1060.63 دولار، وتراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1.741.43 دولار، بحسب بيانات "رويترز".

وتتجه المعادن الثلاثة إلى تسجيل انخفاض أسبوعي.