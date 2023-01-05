وقالت جمعية سيارات الركاب الصينية، الخميس، إن "تسلا" باعت عدد 55796 سيارة كهربائية صينية الصنع في ديسمبر، في أدنى مستوى في خمسة أشهر.

وجاء في بيانات الجمعية أن حجم المبيعات يمثل انخفاضا بنسبة 44 بالمئة عن المبيعات في شهر نوفمبر، ويقل 21 بالمئة عن العام السابق، في الوقت الذي قلصت فيه شركة صناعة السيارات الأميركية الإنتاج وخفضت الأسعار للتعامل مع ارتفاع المخزونات في غمرة ضعف الطلب.

وهذا يمثل أقل عدد من عمليات التسليم الشهرية منذ يوليو تموز حين توقف مؤقتا معظم الإنتاج في مصنع "تسلا" في شنغهاي لتطوير خطوط الإنتاج.

وانخفضت أسهم شركة "تسلا" بنحو 5 بالمئة في التعاملات الصباحية، الخميس.

وخسر السهم أكثر من 70 بالمئة من قيمته منذ ذروته في نوفمبر 2021.

وأظهرت بيانات الجمعية الصينية أنه في عام 2022 بأكمله، سلمت الشركة 50 بالمئة مما باعته في عام 2021 من السيارات المُنتجة في مصنعها بشنغهاي.

وعلى الصعيد العالمي، فقد ارتفعت شحنات الشركة المنتجة للسيارات الكهربائية 40 بالمئة العام الماضي لتعجز عن تحقق نسبة 50 بالمئة السنوية التي استهدفها الرئيس التنفيذي إيلون ماسك.

وجاء في تقرير سابق لرويترز أن "تسلا" أوقفت الإنتاج في مصنعها بشنغهاي، أكثر مراكزها التصنيعية إنتاجا، من 24 ديسمبر إلى الثاني من يناير في إطار مساعي خفض الإنتاج.

وجاء في بيانات جمعية سيارات الركاب الصينية أن المنافس الصيني "بي.واي.دي" مازال يتصدر جميع العلامات التجارية في مبيعات السيارات الكهربائية في الصين في ديسمبر ببيع 234598 سيارة كهربائية تتضمن سيارات هجين وأخرى كهربائية بالكامل، أي أكثر من أربعة أضعاف مبيعات تسلا في الشهر نفسه.

وأضافت بيانات الجمعية أن "سياك-جي.إم-وليندج" للسيارات، وهو مشروع مشترك لشركة جنرال موتورز في الصين لإنتاج سيارات كهربائية رخيصة نسبيا، تفوقت أيضا على تسلا بنسبة 53 بالمئة.