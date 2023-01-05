وزادت مخزونات النفط الخام 1.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 ديسمبر، مقابل توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بارتفاعها 1.2 مليون برميل.

وصعدت مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بواقع 244 ألف برميل.

ووفقا للإدارة فإن عمليات مصافي الخام هبطت 2.33 مليون برميل يوميا.

وأضافت أن مخزونات البنزين تراجعت 346 ألف برميل في الأسبوع نفسه، بينما كان المحللون يتوقعون انخفاضا 486 ألف برميل.

وذكرت أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 1.4 مليون في الأسبوع ذاته، مقابل توقعات بانخفاض 396 ألف برميل.

وتابعت الإدارة أن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام تراجع 1.28 مليون برميل يوميا.

وكانت أسعار النفط قد صعدت في التداولات الآسيوية المبكرة الخميس بعد انخفاضها أكثر من 9 بالمئة في مستهل العام الجديد في أسوأ بداية سنوية منذ أكثر من 30 عاما، إذ استغل المستثمرون التراجع لشراء العقود الآجلة بناء على توقعات ببقاء الطلب على الوقود مستقرا في الأجل الطويل.

وجاء الارتفاع بعد يومين شهدا انخفاضات حادة مع شعور المستثمرين بالقلق من ركود عالمي محتمل وفيما بدت المؤشرات الاقتصادية قصيرة الأجل في أكبر مستهلكَين للنفط في العالم، الولايات المتحدة والصين، ضعيفة.

وأثرت بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة على الأسعار في الجلسة السابقة.