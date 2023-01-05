وأظهر تقرير التوظيف الوطني الصادر عن معهد "إيه.دي.بي"، الخميس، أن التوظيف في القطاع الخاص قد زاد 235 ألف وظيفة الشهر الماضي.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة وظائف القطاع الخاص 150 ألفا.

من ناحية أخرى، انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى مستوى منذ ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي، في حين انخفض تسريح العمال 43 بالمئة في ديسمبر.

ويتركز الاهتمام هذا الأسبوع على بيانات الوظائف الحكومية والأجور لشهر ديسمبر والمقرر صدورها غدا الجمعة، إذ يبني عليها المستثمرون توقعاتهم بشأن إلى أي مدى سيرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة وإلى متى.

تحركات الأسعار

وارتفع الدولار في أحدث التعاملات 0.65 بالمئة مقابل اليورو عند 1.0536 دولار، وزاد 0.91 بالمئة مقابل الين الياباني عند 133.81.

وانتعش الين بشكل كبير من أدنى مستوى له في أكثر من 30 عاما عند 151.94 والذي سجله في أكتوبر.

وبعد تعديل للسياسات الشهر الماضي، يراهن المتعاملون على أن بنك اليابان المركزي قد يتخلى قريبا عن تحكمه المثير للجدل في منحنى العائد.

وفي لندن، انخفض الجنيه الإسترليني 1.25 بالمئة عند 1.1905 دولار.