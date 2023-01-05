وانخفض عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، الأسبوع الماضي، بينما انخفض تسريح العمال 43 بالمئة في ديسمبر، مما يشير إلى تراجع سوق العمل وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى مواصلة رفع الفائدة.

وقالت وزارة العمل، الخميس، إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت 19 ألف طلب إلى رقم معدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 204 آلاف في الأسبوع المنتهي في 31 ديسمبر، وهو أدنى مستوى منذ نهاية سبتمبر.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تلقي 225 ألف طلب.

تحركات الأسهم

هبط المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 78.05 نقطة أو بنسبة 0.23 بالمئة عند بدء التداولات إلى 33191.72 نقطة.

وتراجع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 13.23 نقطة أو بنسبة 0.34 بالمئة عند 3839.74 نقطة.

وانخفض المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 68.45 نقطة أو بنسبة 0.65 بالمئة إلى 10390.31 نقطة.

وكان المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" قد ارتفع في جلسة الأربعاء بعد صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي أظهر أن المسؤولين يركزون بشدة على السيطرة على التضخم حتى مع موفقتهم على إبطاء وتيرة رفع معدلات الفائدة.