وأظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في 13 و14 ديسمبر، والذي صدر الأربعاء، أن صانعي السياسة ما زالوا يركزون على كبح وتيرة زيادات الأسعار التي قد تصبح أكثر نموا مما كان متوقعا.

تحركات الأسعار

تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1848.59 دولار للأونصة بحلول الساعة 09:24 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 13 يونيو في الجلسة السابقة.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1854.10 دولار.

وقال أولي هانسن رئيس أبحاث السلع في "ساكسو بنك" إنه محضر الاجتماع لم يقدم أي شيء جديد للعمل على أساسه، مضيفا أن السوق تحاول معرفة السبب وراء تحركات الذهب السابقة في بداية العام.

وقال إن المعدن شهد بعض عمليات البيع لجني الأرباح بعد أن وصل إلى مستويات 1865 دولارا.

وصعد مؤشر الدولار بنسبة 0.1 بالمئة مما ضغط على الذهب.

ويجعل صعود الدولار الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حملة العملات الأخرى.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 23.49 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1077.62 دولار، وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1795.88 دولار.