وذكرت المصادر أن عملاق الوجبات السريعة الذي غادر روسيا في مايو حظر على صاحب الامتياز المحلي شراء اللحوم من موردين روس.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز إن الشركة المرخص لها في كازاخستان اضطرت لإغلاق مطاعمها مؤقتا في نوفمبر بعد قطع العلاقات مع الشركات الروسية ونفاد الإمدادات.

ويسلط هذا الخروج الضوء على مشكلات الإمداد التي واجهتها شركات كثيرة بكازاخستان في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الغربية على موسكو التي تلت ذلك. وروسيا المجاورة لكازاخستان هي شريكها التجاري الرئيسي.

وكانت ماكدونالدز أعلنت عن خروجها من روسيا، بعد أكثر من 30 عاما من التواجد في السوق الروسية. وافتتح أول فرع من ماكدونالدز في ساحة بوشكين وسط موسكو، وذلك عام 1990.