وأنهى مؤشر نيكي الجلسة على ارتفاع بنسبة 0.4 بالمئة مسجلا 25820.80 نقطة وكانت التداولات في نطاق ضيق بعد الظهيرة إثر صباح متقلب شهد صعود المؤشر إلى مستوى مرتفع وصل إلى 25947.10 نقطة ليتخلى بعد ذلك عن أغلب تلك المكاسب.

وتراجع المؤشر أمس الأربعاء إلى 25661.89 نقطة في أول أيام التداول في 2023 وهو أول انخفاض كبير منذ الثالث من أكتوبر.

وقدم سهم شركة طوكيو إلكترون لتصنيع الرقائق والأجهزة أكبر دعم للمؤشر بإضافة 53 نقطة بارتفاعه 4.01 بالمئة، كما زاد سهم أدفانتست 2.06 بالمئة.

لكن أداء باقي القطاعات والأسهم على المؤشر جاء متباينا بصعود 97 مكونا على نيكي من أصل 225 وتراجع 125 واستقرار ثلاثة.

وتمكن المؤشر توبكس الأوسع نطاقا من اختتام الجلسة على ارتفاع طفيف بلغ 0.04 بالمئة مسجلا 1868.90 نقطة بعد أن قضى أغلب الجلسة في انخفاض.

ولا تزال الأسواق في اليابان والعالم تشعر بأثر صدمة من بنك اليابان عندما قرر توسيع النطاق الذي يسمح فيه بتحرك عائدات سندات حكومية لأجل عشر سنوات حول الصفر.

وقالت ماكي ساوادا الخبيرة الاستراتيجية في نومورا في طوكيو في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين "مع زيادة الغموض المحيط بتوقعات (السياسة النقدية) من المرجح أن يظل تعافي الأسهم اليابانية محدودا"، بحسب وكالة "رويترز".

وزاد سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة 1.86 بالمئة. وصعد سهم سوني 2.16 بالمئة مع الكشف عن سيارتها الكهربائية في معرض في لاس فيغاس. كما ارتفع سهم هوندا التي شاركت سوني في تصنيع السيارة 0.72 بالمئة.