وذكرت "أدنوك" في بيان، أن هذه المشروعات الجديدة تشمل الطاقة الكهربائية النظيفة، والتقاط الكربون وتخزينه، وزيادة الاعتماد على الكهرباء لتشغيل عملياتها، وتحسين كفاءة الطاقة، وتطوير تدابير جديدة تُعزز جهود الشركة في مجال الحد من عمليات حرق الغاز.

وعلى مدى عام 2023، ستعلن "أدنوك" عن مجموعة من المشاريع والمبادرات الجديدة تشمل تطوير مشروع جديد لالتقاط الكربون وتخزينه، وتقنيات مبتكرة لإزالة الكربون، والاستثمار في حلول الطاقة النظيفة، وتعزيز الشراكات الدولية، بحسب البيان.

وذكر البيان أنه "إلى جانب تأسيس قطاع جديد للحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي مؤخرا، تمثل هذه الخطوات مجتمعة إجراءات ملموسة وفعالة ضمن جهود "أدنوك" لخفض كثافة الانبعاثات بنسبة 25 بالمئة بحلول عام 2030، واقترابها من بلوغ هدفها المتمثل في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050".

وقالت "أدنوك" إنها ستعلن عن خطط للتوسع في استخدام تقنيات التقاط الكربون وتخزينه وامتصاصه، وذلك من خلال منشأة "الريادة" التابعة لها، والتي تستطيع التقاط ما يصل إلى 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا. وأشارت إلى أنها تستعد أيضا لتنفيذ استثمارها الرئيسي القادم في مجال التقاط انبعاثات الكربون من منشأة حبشان لمعالجة الغاز.

وبحسب البيان، تخطط "أدنوك" لتوسعة قدراتها على التقاط ثاني أكسيد الكربون لتصل إلى 5 ملايين طن سنويا بحلول عام 2030.

وفي نفس السياق، تعمل "أدنوك" على تطوير منشأة عالمية المستوى لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون بسعة إنتاجية تصل إلى مليون طن متري سنويا ضمن "تعزيز" منظومة الخدمات الصناعية واللوجستية التي تهدف لدفع وتمكين نمو وتوسع مدينة الرويس الصناعية، وقطاع صناعة المواد الكيماوية، والصناعات التحويلية، والقطاع الصناعي في أبوظبي.

وسيتم تنفيذ خطط "أدنوك" لتوسعة محفظة أعمالها في مجال الطاقة الجديدة بالاعتماد بشكل كبير على حصتها في "مصدر"، عملاق الطاقة النظيفة في دولة الإمارات والتي تنتج حاليا أكثر من 20 غيغاوات من الطاقة النظيفة، مع خطط لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 100 غيغاوات بحلول عام 2030.

منذ يناير 2022، حصلت "أدنوك" على 100 بالمئة من احتياجات شبكتها للكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية النظيفة والنووية لشركة "مياه وكهرباء الإمارات"، لتصبح "أدنوك" أول شركة في قطاع الطاقة تؤمن احتياجات عملياتها من الكهرباء الخالية من الانبعاث من خلال اتفاقية للطاقة النظيفة.

كما أنجزت "أدنوك" صفقة تمويل مشروع بتكلفة قدرها 14 مليار درهم إماراتي (3.8 مليار دولار) لإنشاء شبكة لنقل الكهرباء تحت سطح البحر تربط حقول "أدنوك" البحرية بشبكة الكهرباء البرية مع إمكانية خفض البصمة الكربونية لعمليات "أدنوك" البحرية بنسبة تصل إلى 50 بالمئة.