وبحلول الساعة 0632 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند مستويات حوالي 1854 دولارا للأونصة، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر تقريبا في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضا 0.01 بالمئة إلى 1859 دولارا.

وتراجع مؤشر الدولار 0.04 بالمئة، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.

وقال براين لان المدير في جولد سيلفر سنترال ومقرها سنغافورة "حظي الذهب ببداية طيبة هذا العام، مدعوما بضعف الدولار وتوقعات إبطاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة. وينبغي أن تدعم مخاطر الركود... السبائك هذا العام".

وأضاف "إذا أظهرت بيانات الوظائف أن رفع أسعار الفائدة أثر على الاقتصاد، فقد يضعف الدولار أكثر ويفيد الذهب".

ومن المقرر صدور تقرير التوظيف الوطني عن معهد (إيه.دي.بي)، في الساعة 1315 بتوقيت غرينتش. وسيتبعه إصدار وزارة العمل الأميركية بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية غدا الجمعة، وهي بيانات تحظى بمتابعة كبيرة.

وأظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر الصادر الليلة الماضية، اتفاق المسؤولين على أن المركزي الأميركي يجب أن يبطئ وتيرة الزيادات الحادة لأسعار الفائدة.

ويُنظر إلى المعدن الأصفر على أنه وسيلة تحوط ضد التضخم والضبابية الاقتصادية، لكن معدلات الفائدة المرتفعة تميل للضغط على الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.74 دولار، بينما زاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1080.88 دولار وارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1793.38 دولار، بحسب بيانات "رويترز".