وأظهرت بيانات أولية أن التضخم في فرنسا تراجع في ديسمبر من أعلى مستوياته القياسية في الشهر السابق، في أعقاب سلسلة من البيانات الإيجابية من تحسن أرقام التصنيع في منطقة اليورو إلى تباطؤ التضخم في ألمانيا.

تحركات الأسهم

أغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي مرتفعا بنسبة 1.4 بالمئة، وأغلق المؤشر "كاك 40" الفرنسي مرتفعا 2.3 بالمئة.

واقترب كلا المؤشرين من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.

وأظهرت بيانات، الأربعاء، تقلصا أقل مما كان متوقعا في نشاط الشركات في منطقة اليورو مما يشير إلى أن الركود في الاتحاد الأوروبي قد لا يكون بالعمق الذي كان يُخشى منه.

وكان "ستوكس 600" قد أنهى عام 2022 على انخفاض حاد في غمرة مخاوف من تباطؤ اقتصادي مع قيام البنوك المركزية بزيادة معدلات الفائدة لكبح جماح الأسعار المرتفعة الناجمة عن ارتفاع كلفة الوقود منذ اندلاع أزمة أوكرانيا وإعادة فتح الاقتصاد بعد جائحة كوفيد-19.

وارتفعت الأسهم الأوروبية أكثر بكثير من أسهم وول ستريت للجلسة الثانية على التوالي، مما يدل على أن المستثمرين ربما يستعدون للإقبال على الأسهم في القارة.

وارتفع المؤشر "ستوكس 600" بنسبة 3.6 بالمئة في أيام التداول الثلاثة الأولى من العام الجديد، وساعده أيضا تراجع العقود الآجلة للغاز الطبيعي والآمال في التعافي بعد كوفيد في الصين على الرغم من ارتفاع الحالات.

وارتفع مؤشر شركة منتجات الرفاهية التي تتأثر بالصين مثل "إل.في.إم.إتش" التي ارتفعت أسهمها خمسة بالمئة وأيضا شركة ريتشمونت التي ارتفعت أسهمها 2.4 بالمئة مما أدى إلى دعم المؤشر.

وارتفعت أسهم شركة الطاقة "بي. كيه.دبليو" ومقرها سويسرا 3.8 بالمئة بعد أن عدلت توقعاتها لعام 2022.

وتأخر مؤشر "فاينانشيال تايمز 100" البريطاني الذي يتأثر بالسلع الأولية عن نظرائه الأوروبيين مع انخفاض أسعار النفط والمعادن الأساسية.