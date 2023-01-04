وارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز غلوبال" لمديري المشتريات في منطقة اليورو، الذي يقيس الأداء الاقتصادي إلى 49.3 في ديسمبر مرتفعا من 47.8 في نوفمبر، وهو ما يزيد على التوقعات المبدئية البالغة 48.8.

وعلى الرغم من أن المؤشر لم يتخط حاجز 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش منذ يوليو، فقد سجل أعلى مستوى له خلال خمسة أشهر في ديسمبر.

وجُمعت البيانات النهائية في وقت مبكر عن المعتاد الشهر الماضي بسبب عطلة رأس السنة.

وقال جو هايس، كبير الاقتصاديين في "ستاندرد اند بورز غلوبال" إنه لا توفر نتائج المسح أدلة قوية على أن اقتصاد منطقة اليورو قد يعود إلى النمو المنشود والمستقر في أي وقت قريب.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز في ديسمبر الماضي أن ينكمش اقتصاد المنطقة بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الأخير وبنسبة 0.4 بالمئة في الربع الأول من 2023.

وفي نهاية ديسمبر، قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي جويندوس، إن منطقة اليورو تواجه "وضعا اقتصاديا صعبا للغاية"، وهو ما سينعكس على الأفراد والشركات.

وذكر خلال مؤتمر لرواد الأعمال الصغار في إسبانيا: "معدلات التضخم المرتفعة التي نراها في أوروبا تتزامن مع التباطؤ الاقتصادي".

وأضاف جويندوس أن "معدلات التضخم المرتفعة التي نشهدها في جميع أنحاء أوروبا تتزامن مع تباطؤ اقتصادي ونمو منخفض".

وقال: "من المهم للغاية أن يتحلى الأفراد والشركات على السواء بالحذر والتركيز على الآفاق طويلة المدى".