وكان أعلى رقم سجله رأس المال السوقي للشركات في البورصة المصرية في أبريل 2018 عند 1.008 تريليون جنيه.

وذكرت البورصة المصرية في بيان، الأربعاء، أن عدد العمليات المنفذة مع نهاية جلسة الجلسة تخطى 115.6 ألف عملية، وهو الأعلى في تاريخ السوق.

وفي تداولات اليوم، سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" ارتفاعا بنسبة 3.25 بالمئة ليغلق عند مستوى 15557.46 نقطة، إذ بدأ المؤشر التداولات مرتفعا بشكل طفيف، قبل أن يتراجع إلى مستويات 14611.42 نقطة بعد نحو ساعة من التداولات.

أعلن بنكا الأهلي ومصر، الأربعاء، عن طرح شهادة ادخار جديدة لأجل عام، بعائد 25 بالمئة يصرف في نهاية المدة، أو 22.5 بالمئة يصرف شهريا.

وتعتبر هذه العوائد على شهادات الادخار هي الأعلى في تاريخ مصر، وتأتي في ظل موجة تضخم مرتفعة، وانخفاض حاد للجنيه المصري أمام الدولار.

وانعكس أداء المؤشر من التراجع إلى الارتفاع في ظل طرح شهادات الادخار، في وقت تراجع فيه الجنيه المصري أمام الدولار إلى أدنى مستوى على الإطلاق، ليتجاوز سعر الدولار الأميركي 26 جنيهًا.

وفي 3 جلسات منذ بداية العام، سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ارتفاعا بنسبة 6.57 بالمئة.