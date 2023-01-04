وعلى الرغم من ظهور عملة "بتكوين"، إلا أن تكون سوق مخصص لتداول العملات الرقمية استغرق بعض الوقت، حيث ظهرت تباعا بعض العملات الرقمية الأخرى التي لاقت رواجا، ولكن ليس مثل "بتكوين".

وفي أكتوبر من عام 2009، سجلت أول صفقة لشراء "بتكوين"، إذ تم بيع نحو 5050 عملة رقمية مقابل 5 دولارات، ما جعل سعر العملة 0.00099 دولار.

ومنذ تلك الصفقة ذات السعر الزهيد، قفزت قيمة بتكوين بنسبة 1،690،706،971 بالمئة.

وسعر عملة "بتكوين"، الأربعاء، عند 16،822 دولار، انخفاضا من مستويات الـ 65,000 دولار التي حققتها في نوفمبر من العام 2021، لتفقد بذلك أكثر من 831 مليار دولار من قيمتها في 13 شهرا فقط.

والقفزة في أسعار "بتكوين" بتلك النسبة الضخمة يعتبر أمرا غير عادي، فقد يبدو وكأن العملة قد حققت عوائد بقيمة لا مثيل لها في التاريخ، إلا أن هذه الأرباح أشبه بالسراب، وذلك نظرا لوجود سعر خاص لقيمة "بتكوين" يتم التوافق عليه بين المتعاملين بها، وذلك من قبل انتشراها في الأسواق.

وبالمقارنة مع بتكوين، فإن شركة فيسبوك "ميتا" قد تأسست في فبراير من عام 2004، وفي فبراير من عام 2018، أصبحت قيمة "ميتا" السوقية نحو 500 مليار دولار.

وبالمقارنة، فإن القيمة السوقية لـ "بتكوين" عند 322 مليار دولار، بحسب شركة "كوين جيكو"، أي أن قيمة أسهم شركة "ميتا" قد حققت نموا أكبر من نمو قيمة "بتكوين".

وتعد شركة "ميتا" مثالا جيدا للمقارنة مع بتكوين، إذ أن الكيانان يعتمدان بشكل كبير على مدى استخدام المتعاملين لهم، فلا قيمة لكل منهم ككيان تقني قائم بحد ذاته، أي أنه لا قيمة لامتلاك بتكوين إذا لم يقبل بها أحد في التعاملات، أو لا يشتريها أحد، كما أنه لا يوجد قيمة لنشر صورة على "فيسبوك" إن لم يكن عليها أي تفاعل.

كما أن هناك العديد من المنافسين المماثلين لكل منهما، وبالتالي فإن المستثمرين ينظرون إلى "بتكوين" وأسهم "ميتا" على أنها متماثلين.

وعلى الرغم من أن عملة "بتكوين" لم تغير العالم، كما تم الترويج لها في لحظات الازدهار، إلا أنها تمكنت من حفر اسمها بجانب أسماء أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة والتي نشأت في العقد الماضي، وهذا نجاح "مقبول" بغض النظر عن قيمة النمو العملاقة، أو التراجعات الحادة في قيمتها مؤخرا.