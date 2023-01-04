وتهدف الأجندة الاقتصادية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد القادم، وأن تكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية بالعالم.

وتضم الأجندة 100 مشروع تحولي سيتم الإعلان عن تفاصيلها، ومضاعفة تجارة دبي الخارجية لتبلغ 25 تريليون درهم (نحو 7 تريليونات دولار) خلال العقد القادم، وإضافة ممرات تجارية لدبي مع 400 مدينة جديدة حول العالم.

وتستهدف الأجندة زيادة الإنفاق الحكومي في العقد المقبل إلى 700 مليار درهم (190.5 مليار دولار)، مقابل 512 مليار درهم (139.4 مليار دولار) بالعقد الماضي.

كما تتطلع الأجندة إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص من 790 مليار درهم (215 مليار دولار) إلى 1 تريليون (272.2 مليار دولار) حتى عام 2033.

وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر: "دبي ستكون ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية، وهدفنا استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 650 مليار درهم (177 مليار دولار) خلال 10 سنوات، وسيضيف التحول الرقمي 100 مليار درهم (27.2 مليار دولار) لاقتصاد دبي سنوياً".

وأضاف: "لدينا أكثر من 300 ألف مستثمر في دبي وأدعو الجميع للانضمام لرحلتنا لنكون إحدى أسرع المدن نمواً في العالم".

وقال الشيخ محمد بن راشد إن عام 2033 هو العام الذي تكمل فيه دبي الحديثة 200 عام، وهو العام الذي ستكون فيه دبي "المركز الاقتصادي العالمي الأهم".