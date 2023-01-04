وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.5 بالمئة بحلول الساعة 0808 بتوقيت غرينتش، بينما زاد المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.8 بالمئة.

وأظهرت بيانات أولية تراجع التضخم الفرنسي في ديسمبر من مستوى قياسي مرتفع في الشهر السابق وهو ما أضاف إلى مجموعة من البيانات المشجعة الصادرة هذا الأسبوع من تحسن أرقام قطاع الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو إلى تباطؤ التضخم في ألمانيا.

وارتفع المؤشر 2.7 بالمئة في أول أسبوع تداول من العام، بحسب بيانات "رويترز".

وتركز السوق الآن على بيانات نشاط الشركات في منطقة اليورو لشهر ديسمبر التي من المقرر صدورها الساعة 0900 بتوقيت جرينتش بعدما أظهرت بيانات الشهر الماضي تراجعه للشهر الخامس على التوالي في نوفمبر تشرين الثاني مما أشار إلى أن المنطقة في طريقها إلى حالة ركود.

وينتظر المستمرون أيضا محضر اجتماع البنك المركزي الأميركي عن الشهر الماضي للوقوف على مساره بشأن تشديد السياسة النقدية.

وارتفع سهم سانوفي بعدما قالت شركة الرعاية الصحية الفرنسية إنها تتوقع أن تظهر نتائج أعمالها عن الربع الأخير، والتي من المقرر نشرها مطلع الشهر المقبل، نمو أرباحها بفضل تحركات سعر الصرف ومبيعات لقاحات الإنفلونزا.