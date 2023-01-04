وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس 1.71 دولار، أي 1.9 بالمئة، إلى 80.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 0836 بتوقيت غرينتش. وتراجع الخام الأميركي 1.4 دولار، أي 1.8 بالمئة، إلى 75.65 دولار للبرميل.

وخسر خاما القياس اكثر من أربعة بالمئة أمس الثلاثاء مع تسجيل برنت أكبر خسارة يومية له في أكثر من ثلاثة أشهر.

وقال ياب جون رونج محلل السوق لدى آي.جي في مذكرة "نذر الركود العالمي وضعف التعافي في الصين مع تزايد حالات الإصابة بكوفيد ومعاودة الدولار الارتفاع وضعف الشهية للمخاطرة كلها عوامل نالت من أسعار النفط خلال الليل".

ورفعت الحكومة الصينية أيضا حصص تصدير المنتجات النفطية المكررة في أولى شحنات عام 2023 مما يشير إلى توقعات بضعف الطلب المحلي.