وكان البنك المركزي المصري، أعلن أمس، عن زيادة احتياطي النقد الأجنبي، بنهاية ديسمبر إلى 34.003 مليار دولار من 33.332 مليار دولار في نوفمبر، بزيادة 671 مليون دولار.

وتعاني مصر من نقص حاد في العملة الأجنبية على الرغم من خفض قيمة الجنيه بنسبة 14.5 بالمئة في أكتوبر، والإعلان عن حزمة دعم بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. وأدى نقص الدولار إلى تقييد واردات مدخلات المصانع وتجارة التجزئة.

وفي ديسمبر الماضي رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس دفعة واحدة، في خطوة مفاجئة، من أجل كبح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته في نحو 5 سنوات.

وتتطلع مصر لاستعادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، كما تعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، من أجل تعزيز مواردها من العملة الصعبة التي تضررت بشدة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.