وصلت الناقلة "ماريا إنرجي" إلى ميناء فيلهلمس هافن على بحر الشمال، حيث سيتم تحويل شحنتها من الغاز الطبيعي المسال مرة أخرى إلى غاز في محطة عائمة خاصة قام المستشار الألماني أولاف شولتس بافتتاحها الشهر الماضي.

سارعت ألمانيا للبحث عن بدائل لإمدادات الغاز الروسية بعد الحرب الروسية الأوكرانية. وتشكل منشأة فيلهلمس هافن واحدة من العديد من هذه المحطات التي تجري الاستعانة بها لتجنب نقص إمدادات الطاقة.

كما أعادت ألمانيا مؤقتا تفعيل محطات الطاقة القديمة التي تعمل بالنفط والفحم، ومددت عمر آخر ثلاث محطات للطاقة النووية حتى منتصف أبريل.

وقال نشطاء حماية البيئة إنهم يخططون للاحتجاج على وصول الناقلة ماريا إنرجي، رفضا لاستيراد ألمانيا الوقود الأحفوري، وخاصة الغاز.

ارتفعت الاحتياطيات في مرافق تخزين الغاز في ألمانيا إلى أكثر من 90 بالمئة مستهل العام الجاري حيث أدت درجات الحرارة الدافئة غير المعتادة في معظم أنحاء أوروبا الوسطى إلى تراجع الطلب على الغاز.