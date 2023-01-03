وتعافت العقود الآجلة لخام برنت من انخفاضها دولارا واحدا في وقت سابق لترتفع 38 سنتا، أو 0.44 بالمئة، إلى 86.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 0737 بتوقيت غرينتش.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51 سنتا، أو 0.64 بالمئة، إلى 80.77 دولار للبرميل.

وكان المسح الضعيف للمصانع في الصين، أكبر مستورد للخام وثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، عاملا مؤثرا. وانخفض مؤشر كايكسين ماركيت لمديري المشتريات إلى 49.0 في ديسمبر من 49.4 في نوفمبر. وظل المؤشر دون قراءة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر الخامس على التوالي.

وقالت كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، الأحد، إن الولايات المتحدة وأوروبا والصين - وهي المحركات الرئيسية للنمو العالمي - تشهد جميعها تباطؤا متزامنا، مما زاد النظرة المستقبلية تشاؤما.