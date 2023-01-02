أما باقي المؤشرات فمنيت بخسائر أقل، إذ انخفض مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 0.78 بالمئة والسوق الرئيسي 0.5 بالمئة والمؤشر العام للسوق 1.78 بالمئة.

وقال ميثم الشخص، المحلل المالي، لوكالة رويترز إن بعض الأسهم شهدت "رفعا تجميليا" لأسعارها في الأسبوع الأخير من 2022، بهدف تحسين ميزانيات المستثمرين المالكين لها، واليوم شهدت هذه الأسهم تراجعا بعد أن زال عنها هذا الرفع التجميلي.

وأضاف الشخص أن بعض المحافظ طغت اليوم أيضا على بعض الأسهم من أجل دفعها للهبوط لشرائها بأسعار منخفضة، معتبرا أن نشاط اليوم "لا يعكس التداولات القادمة في عام 2023".

وهبطت أسهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) 2.8 بالمئة وبنك الكويت الوطني 1.3 بالمئة ومجموعة الصناعات الوطنية 4.6 بالمئة وأجيليتي 4.9 بالمئة.

كما هبطت أسهم طيران الجزيرة 9.7 بالمئة ومشاريع الكويت القابضة (كيبكو) 3.6 بالمئة والامتياز 3.1 بالمئة.