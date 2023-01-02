وقالت الشركة في بيان للبورصة إن السبب الرئيسي في زيادة صافي الخسائر يرجع إلى "تسجل مخصص انخفاض قيمة بمبلغ 76 مليون دينار" خلال السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022.

وأضاف البيان أن الخسائر الصافية في الربع الرابع من السنة المالية الأخيرة بلغت نحو 35.6 مليون دينار مقارنة مع خسائر بلغت 20.6 مليون دينار قبل عام.

تأسست ألافكو في عام 1992 كذراع متخصص في تأجير الطائرات من قبل الخطوط الجوية الكويتية، ومن ثم استحوذ عليها بيت التمويل الكويتي في عام 1999، وأدرجت في بورصة الكويت في عام 2006، بحسب موقعها الإلكتروني.

بدأت ألافكو بأسطول مكون من طائرتين، وعلى مدى السنوات الماضية توسع أسطول الشركة ليتجاوز السبعين طائرة مؤجرة على شركات طيران عالمية في أكثر من 15 دولة.