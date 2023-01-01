وارتفعت القيمة الإجمالية لإنتاج الأسماك بنسبة 2.2 بالمئة، وبلغت 339.5 مليون ريال عُماني (882.9 مليون دولار) مقارنة بالفترة ذاتها قبل عام، وفقًا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وسجل الصيد الحرفي، الذي يستحوذ على النسبة العظمى من إنتاج سلطنة عمان من الأسماك، انخفاضا بنسبة 24.8 بالمئة ليصل حتى نهاية شهر أكتوبر إلى 515 ألف طن، مقابل 685 ألف طن في أكتوبر 2021.

وتصدرت محافظة الوسطى قائمة محافظات سلطنة عمان في كمية الأسماك المنزلة بالصيد الحرفي، حيث بلغ إنتاجها نحو 182 ألف طن، مُسجلة انخفاضا بنسبة 34.2 بالمئة بنهاية شهر أكتوبر 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021.

وجاءت محافظة جنوب الشرقية في المرتبة الثانية بكمية إنتاج بلغت 162 ألف طن، مسجلة انخفاضًا بنسبة 29.2 بالمئة بنهاية شهر أكتوبر 2022، تليها محافظتا شمال الباطنة وجنوب الباطنة في المرتبة الثالثة بكمية وصلت إلى 58 ألف طن، مسجلةً ارتفاعا بنسبة 2.7 بالمئة.

ووضحت الإحصاءات أن قطاعي الصيد التجاري والساحلي سجلا نموا بنسبة 34.5 بالمئة و9 بالمئة بالتوالي، وشكلت الأسماك السطحية الصغيرة النسبة الكبرى من إجمالي إنتاج قطاع الصيد الحرفي حتى نهاية شهر أكتوبر.