وذكرت الوزارة أن توقيع المذكرة يأتي في إطار العمل على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة في تطوير قدرات التصنيع المحلية.

وتنص مذكرة التفاهم على التخطيط لبناء مصنع للتجميع الكامل بنظام"CDK" للسيارات الكهربائية وسيارات محركات الاحتراق الداخلي يكون مقره في السعودية.

وجاء توقيع الاتفاق بعد أن أبدت شركة هيونداي اهتمامها الكبير وخططها لاستكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة مع المملكة للعمل على تحقيق الريادة في الأعمال والمشاريع التي تضمن السلامة والاستدامة البيئية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

ويذكر أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تستهدف توطين قطاع السيارات وزيادة الفرص الاستثمارية فيه، ومن المتوقع أن تنمو مبيعات السيارات الخفيفة في المملكة بنسبة 2.2 بالمئة خلال العقد المقبل، وأن يعود توطين القطاع بفوائد كبيرة على المملكة، حيث يمثل فرصة إقليمية جذابة بالنظر إلى حجم سوق المركبات الخفيفة والتوقعات التي تشير إلى تضاعف نموه بضعفي المعدل العالمي خلال السنوات العشر المقبلة، بحسب الوزارة.