واختتم المؤشر التداولات مستقرا عند 26094.50 نقطة، بعدما ارتفع 0.9 بالمئة في وقت سابق من الجلسة مقتفيا أثر المكاسب التي شهدتها وول ستريت الليلة الماضية. وتراجع المؤشر 9.4 بالمئة خلال العام مسجلا أول خسارة سنوية منذ 2018.

كما عكس المؤشر توبكس الأوسع نطاقا اتجاهه ليغلق على هبوط 0.19 بالمئة عند 1891.71 نقطة، ولينهي العام على تراجع بخمسة في المئة في أول خسارة في أربع سنوات أيضا، بحسب رويترز.

ومن المقرر أن تستأنف السوق اليابانية التداولات يوم الأربعاء بعد عطلة رأس السنة الجديدة.

وصعد سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 1.94 بالمئة وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في شركات التكنولوجيا 0.46 بالمئة.

وزادت شركات الشحن 1.23 بالمئة وكانت الأفضل أداء من بين المؤشرات الفرعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو.

ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر نيكي، ارتفع 91 سهما وتراجع 121 فيما استقر 13 دون تغيير.