وأنهى مؤشر السوق السعودي تعاملات آخر جلسات العام على تراجع، ليسجل أول خسارة سنوية في نحو سبع سنوات، بينما حققت البورصة المصرية أفضل أداء في أسواق الشرق الأوسط في 2022.

تحركات الأسهم

تراجع المؤشر السعودي بنسبة 0.1 بالمئة، الخميس، تحت ضغط من تراجع 1.1 بالمئة في سهم مصرف الراجحي.

وأنهى المؤشر، الذي بلغ أعلى مستوياته فيما يقرب من 17 عاما في أوائل مايو، العام بانخفاض بنسبة 7.1 بالمئة، قرب أدنى مستوى في 20 شهرا.

ووفقا لوائل مكارم كبير محللي السوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى شركة "إكسنس"، فإن أسواق الأسهم شهدت فترة صعبة في 2022، وسط تأثير قوي للتضخم ورفع أسعار الفائدة والحرب في أوكرانيا على معنويات المستثمرين.

وأنهى البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة، التعاملات على ارتفاع 1.2 بالمئة.

أما عملاق النفط "أرامكو" التي تخطت أبل وتربعت على العرش كأكبر شركة في العالم في مايو، فقد سجل سهمها تراجعا سنويا بنسبة 1.4 بالمئة.

وقال مكارم إن الحرب في أوكرانيا تسببت في تقلبات قوية في أسعار الطاقة مما أثر بدوره على الاقتصادات حول العالم وعلى أداء الشركات في العديد من القطاعات من النقل وحتى التجزئة.

وقال: "الخوف من التباطؤ الاقتصادي سيطر على الأسواق خلال العام وقد يمتد ذلك إلى 2023 مع بقاء احتمال الركود واردا".

وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز أساسي لأسواق المال في الخليج، 80 بالمئة هذا العام قبل أن تتخلى عن أغلب مكاسبها.

ولكن مؤشرات الكويت كانت خضراء، إذ حققت بورصة الكويت مكاسب بلغت 6.5 بالمئة هذا العام، كما ارتفعت بورصة سلطنة عمان بنسبة 17.6 بالمئة.

كما أنهى المؤشر البحريني العام على ارتفاع بنسبة 5.5 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، حقق المؤشر الرئيسي في بورصة مصر مكاسب خلال العام بلغت 22 بالمئة وصعد اليوم 0.1 بالمئة.

وتحولت البورصة المصرية من الخسائر إلى المكاسب في الربع الأخير بعد اتفاق مع صندوق النقد الدولي ودعم البنك المركزي للسماح للمقرضين بمرونة أكبر في تداول العملة.