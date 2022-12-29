وذكرت وزارة العمل، الخميس، أن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بواقع تسعة آلاف طلب إلى رقم معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 225 ألفا في الأسبوع المنتهي في 24 ديسمبر.

وكان خبراء استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 225 ألف طلب.

وأظهر التقرير أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد أسبوع أول من المطالبات ارتفع 41 ألفا إلى 1.710 مليون في الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر.

سجلت وظائف القطاع الخاص الأميركي نموا قويا أكبر من المتوقع في نوفمبر، في إشارة إلى متانة سوق العمل في أكبر اقتصاد في العالم، كما تعزز الاحتمالات في أن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع معدلات الفائدة بقوة في الفترة القادمة.

وفي مطلع ديسمبر الجاري، أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية نموًا في عدد الوظائف بالقطاع الخاص في نوفمبر بواقع 263 ألف وظيفة، فيما كانت التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد الأميركي سيضيف 200 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي.

وعدلت البيانات عدد الوظائف في أكتوبر بالرفع إلى 284 ألف وظيفة.

وبحسب بيانات الوزارة، فإن عدد الوظائف غير الزراعية الجديدة في نوفمبر ارتفع بواقع 221 ألف وظيفة، فيما كانت التوقعات عند 190 ألف وظيفة.

كما عدلت البيانات عدد الوظائف في أكتوبر الماضي بالرفع لتصل 248 ألف وظيفة.